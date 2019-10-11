Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

11.10.2019 20:40

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in Konya'daki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki şehidin babaevine gelen İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi baba Recep ile annesi Necla Mermer'e verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na getirilen şehit Mermer'in cenazesi, yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören taburu tarafından cenaze aracına taşındı.

Bu sırada tabutun yanına gelen şehidin babası Recep ile annesi Necla Mermer, teröre lanet okudu.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Mermer'in, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'ndaki Konya Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA