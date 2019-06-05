AZEZ'DEKİ TSK UNSURLARINA SALDIRI 2 YARALI

SURİYE'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKKPYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

PKKPYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölgeler, sınır ve Suriye içerisinde konuşlu bulunan topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Kaynak: DHA