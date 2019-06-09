Azez'deki terör saldırısı

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Şehit Kurt'un cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada basına kapalı düzenlenen törene, şehidin babası Mevlüt ile ağabeyi Abdulaziz'in de katıldığı törenin ardından cenaze, askeri helikopterle memleketi Hatay'a götürüldü.

Şehit Kurt'un yaklaşık 1 yıl önce mesleğe başladığı ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA