Azez'deki Bombalı Saldırı

Azez'deki Bombalı Saldırı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akterin beldesinde yerel yönetim binalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada beklemekte olan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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