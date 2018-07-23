Azez'deki Bombalı Saldırı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akterin beldesinde yerel yönetim binalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada beklemekte olan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.