Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'e getirildi.

Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'e getirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi A.U'nun yasa dışı yollarla Türkiye'den Azez'e geçiş yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA