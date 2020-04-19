- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi
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- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi

- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

19.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:23
- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi

- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Suriye'de güvenlik güçleri, Azez'in kuzeyindeki Sucu köyünde yol kenarına tuzaklanmış 3 mayını imha etti. Mayınlardan ikisi patlamadan etkisiz hale getirilirken, diğer mayın ise kontrollü olarak patlatıldı.

- Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi

Kaynak: İHA

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