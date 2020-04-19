Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Suriye'de güvenlik güçleri, Azez'in kuzeyindeki Sucu köyünde yol kenarına tuzaklanmış 3 mayını imha etti. Mayınlardan ikisi patlamadan etkisiz hale getirilirken, diğer mayın ise kontrollü olarak patlatıldı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA