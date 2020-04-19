Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi
Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
19.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:43
Suriye'nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Suriye'de güvenlik güçleri, Azez'in kuzeyindeki Sucu köyünde yol kenarına tuzaklanmış 3 mayını imha etti. Mayınlardan ikisi patlamadan etkisiz hale getirilirken, diğer mayın ise kontrollü olarak patlatıldı. - AZEZ
Kaynak: İHA