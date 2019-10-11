Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

11.10.2019 15:55

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Rıfat bölgesindeki sahada görev yapan askerlerimiz Piyade Uzman Onbaşı Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer havan saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şehit askerlerin cenazeleri karayolu ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Şehit Yunus Mermer'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüleceği öğrenildi. DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Aslen Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan Abdülhamit Bilgen'in ise bugün doğum günü olduğu ve cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Kaynak: DHA