Azez'de terörle mücadeleyi kolaylaştırmak için yollar yenileniyor

23.08.2019 11:32

Suriye-Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK tehdidine karşı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının intikalini kolaylaştırmak için yollarda düzeltme çalışması yapılıyor.



Azez'de, ilçenin güneybatısındaki Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lıların saldırılarına karşı ÖSO güçlerinin intikalini hızlandırmak amacıyla yollar asfaltlanıyor.



Bunun yanında terörden arındırılan alanlar ve Türkiye arasında ticaret her gün artıyor. Bu kapsamda Türkiye'den gelen yüklü kamyonlar ve tırlar terörden arındırılan alanlara kadar girebiliyor. Yolların darlığı ve bozukluğu nedeniyle zaman zaman yüklü kamyonlar ve tırlar zor anlar yaşıyor. Azez Yerel Meclisi yolları düzelterek bu sorunu çözmeye çalışıyor.



AA muhabirine açıklama yapan Azezli sivillerden Ebu Muhammed, "6 yıldır bu yollar çok kötüydü. Yerel meclis yolları onarıyor, asfaltlıyor. Emek verenlerden Allah razı olsun." dedi.



Nakliye işi ile uğraşan Kasım Kaddur, yolların düzeltilmesinin ticarete de olumlu yansıyacağını vurgulayarak, "Çukurlar oluşmuştu. Araçlarımız zor hareket ediyordu. Tozdan önümüzü göremiyorduk. Ticari faaliyetlerimizi zorlaştırıyordu." diye konuştu.



Azez, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor. Tel Rıfat'taki YPG/PKK ilçeyi sık sık hedef alıyor.

Kaynak: AA