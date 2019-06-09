Azez'de terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit olurken 4 asker yaralandı.
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit olurken 4 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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