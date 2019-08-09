Azez'de terör operasyonu

09.08.2019 20:06

Suriye'de Azez Emniyet Müdürlüğü, ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı.

Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi.

5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA