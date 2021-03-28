Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
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Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ele geçirilen silah ve malzemeler ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü...

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Ele geçirilen silah ve malzemeler

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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