Azez'de Şiddetli Çatışma: 2 Türk, 2 Öso Askeri Yaralı
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Azez'de Şiddetli Çatışma: 2 Türk, 2 Öso Askeri Yaralı

Azez'de şiddetli çatışma: 2 Türk, 2 ÖSO askeri yaralı -Yaralı askerler Kilis'e getirildiGAZİANTEP - 'Zeytin Dalı Harakatı' kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 Türk, 2 Özgür Suriye Ordusu askeri olmak üzere 4 asker yaralandı.

Azez'de şiddetli çatışma: 2 Türk, 2 ÖSO askeri yaralı
-Yaralı askerler Kilis'e getirildi

GAZİANTEP - ' Zeytin Dalı Harakatı' kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 Türk, 2 Özgür Suriye Ordusu askeri olmak üzere 4 asker yaralandı.
Suriye'nin Azez bölgesinde YPG ile çıkan çatışmalarda vücutlarına şarapnel isabet ettiği ileri sürülen 2 Türk askeri, 2 ÖSO askeri olmak üzere 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.
Azez ve Gülbaba bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü YPG arasında çatışmaların sürdüğü bildirildi.

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