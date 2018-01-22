Azez'de şiddetli çatışma: 2 Türk, 2 ÖSO askeri yaralı

-Yaralı askerler Kilis'e getirildi

GAZİANTEP - ' Zeytin Dalı Harakatı' kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 Türk, 2 Özgür Suriye Ordusu askeri olmak üzere 4 asker yaralandı.

Suriye'nin Azez bölgesinde YPG ile çıkan çatışmalarda vücutlarına şarapnel isabet ettiği ileri sürülen 2 Türk askeri, 2 ÖSO askeri olmak üzere 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.

Azez ve Gülbaba bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü YPG arasında çatışmaların sürdüğü bildirildi.