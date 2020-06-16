Azez'de polise saldırı: 6 yaralı
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Azez'de polise saldırı: 6 yaralı

Azez'de polislerin ulaşımı sırasında kullanılan araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu SMO'dan 6 polis yaralandı.

Azez'de polise saldırı: 6 yaralı
16.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:27

Azez'de polislerin ulaşımı sırasında kullanılan araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu SMO'dan 6 polis yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez'de hareket halindeki bir araç patladı. Önceden bomba yüklenen aracın Suriye Milli Ordusu'na ait polislerin ulaşımında kullanıldığı öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 polis ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HALEP

Kaynak: İHA

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