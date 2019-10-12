12.10.2019 17:14

- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

AZEZ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

Kaynak: İHA