- Azez'de Petrol Tankeri Patladı: 2 Yaralı
- Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralıAZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
- Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.