Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi
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Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ilçesindeki patlamada yaralanan bir kişi Kilis Devlet Hastanesine getirilirken, patlama Kilis'ten dahi duyuldu.

Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi
24.07.2020 04:24 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:50

Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ilçesindeki patlamada yaralanan bir kişi Kilis Devlet Hastanesine getirilirken, patlama Kilis'ten dahi duyuldu.

Azez ilçesinde 01.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Kilis kent merkezinden dahi duyuldu. Patlamada yaralanan bir kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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