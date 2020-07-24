Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ilçesindeki patlamada yaralanan bir kişi Kilis Devlet Hastanesine getirilirken, patlama Kilis'ten dahi duyuldu.

Azez'de patlamada yaralanan Suriyeli Kilis'e getirildi

KİLİS - Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ilçesindeki patlamada yaralanan bir kişi Kilis Devlet Hastanesine getirilirken, patlama Kilis'ten dahi duyuldu.

Azez ilçesinde 01.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Kilis kent merkezinden dahi duyuldu. Patlamada yaralanan bir kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA