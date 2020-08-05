- Azez'de patlama: 2 yaralı - Azez'de patlama: 2 yaralı Suriye'nin Azez ilçesinin merkezinde meydana gelen patlamada 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

- Azez'de patlama: 2 yaralı

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinin merkezinde meydana gelen patlamada 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Azez ilçesinin merkezinde bulunan Garaj Mahallesi'nde tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları sağlık merkezine götürdü. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığını söyledi.

Kaynak: İHA