Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
25.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:27
Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Halep'e bağlı Azez'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı