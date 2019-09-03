- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı

- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı

- Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralıAZEZ - Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

03.09.2019 14:17
- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı

- Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralı

AZEZ - Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü,4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.

- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı
Kaynak: İHA
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