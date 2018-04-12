Azez'de Otogarda Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 17 Yaralı
KİLİS'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.
KİLİS'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Kilis