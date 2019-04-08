Azez'de Öso'ya Yönelik Terör Saldırısı Önlendi
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.
Azez'in Siccu köyünde ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu'ya ait askeri araca bomba yerleştirildiği fark edildi.
Milli Ordu mensuplarının dikkati sonucu bomba düzeneği, sivillerin yaşadığı alandan uzaklaştırılarak imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bombanın patlama kapasitesinin yüksek olduğu öğrenildi.
Olayın, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı değerlendiriliyor. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden zaman zaman, kuzeydeki Azez'de sivil yerleşimlere ve ÖSO'ya yönelik saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA