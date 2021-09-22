Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi açıldı.

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi açıldı. 32 belgenin ziyaretçilerle buluştuğu sergi, yoğun ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' adlı sergi açıldı. Açılışa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al Kadour ile çok sayıda kişi katıldı.

32 belgenin yer aldığı serginin açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, son olarak Afrin'de yeni şube açtıklarını belirtti. Enstitü olarak Türkçe'nin yanı sıra el sanatları alanında da eğitimler vereceğini kaydeden Ateş, şunları söyledi:

"Yunus Emre Enstitüsü burada faaliyetlerini sürdürecek. Enstitümüz burada sadece Türkçe öğretmekle kalmayacak, kültürel kaynaşmanın yanında el sanatları alanında da eğitimler verecek. Ortak kültürümüzü, ortak geçmişimizi yeniden hatırlayalım istedik. Bu yüzden bu serginin adı 'Hatırladıkça Biz Oluruz'. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bölgemizde de kargaşa ve kaoslar var. Biz çözüm önerilerini okyanusun ötesinde ya da Uzak Doğu'da aramak zorunda değiliz. Çözüm önerilerimizi kendi coğrafyamızda kendi bölgemizde bulabiliriz. 500 yıl boyunca bu topraklar medeniyetin, barışın, esenliğin merkezi olmuş ve dünyaya örnek teşkil etmiştir. Biz de bu geçmişimizi yeniden hatırlayarak Kürt, Türk, Çerkez, Arap fark etmeksizin yeniden bir barış iklimi sağlayabiliriz. Yunus Emre Enstitüsü olarak bugün 64'üncü şubemizi Afrin bölgemizde açtık. Bu sergi ile de zihinlere bu barış düşüncesinin yeniden gelmesi gerekiyor."


Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Alex Teixeira Sergen Yalçın Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Fatih Terim Şans Oyunları Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:44:28. #1.11#