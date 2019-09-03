Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı

Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi.

03.09.2019 18:29
Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı

Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki pazar alanında, yine bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
Kaynak: DHA
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