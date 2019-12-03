Azez'de görme engelliler için futbol turnuvası

03.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ilk defa görme engelliler için futbol müsabakası gerçekleştirildi.



Azez'de engellilere yönelik kurulan Umut Evi, engelli insanlara umut olmaya devam ediyor. Bu merkezde, savaşta ve doğuştan görme yetisini kaybedenler için okuma-yazma eğitimi ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında İdlib ve Kilis'in karşısında bulunan Azez'de yaşayan görme engeliler için 'Goalball futbol turnuvası' düzenledi.



Tel Rıfat'ta dünyaya gelen görme engelli Yasir Kaddur, Umut evinde öğretmenlik yapıp görme engellilere okuma-yazma, telefon ve bilgisayar eğitimi veriyor. Dünya Engeliler Günü kapsamında ilk defa İdlib ve Azez'de yaşayan görme engeliler için 'Goalball' futbol turnuvası düzenleyen Kaddur, "Buradaki amacımız görme engelli insanların yalnız olmadığını ve öğrenme yoluyla başarının mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu turnuvanın asıl amacı görme engelli kardeşlerimiz evden dışarı çıkmadıkları için harekesiz kalmaktadır. Bizler de bu sporla hareket etmelerini sağlıyoruz ve kan dolaşımlarının normal seviyeye ulaştırıyoruz" dedi.



Buradaki engelli insanlar sadece 3 Aralık Dünya engeliler gününde hatırlanmaması gerektiğini ifade eden Kaddur, "Keşke imkanlarımız daha fazla olsa bu kardeşlerle daha fazla ilgilenebilsek. Unutulmuş insanlar gibi hissetmemeliler. Bu turnuva ile bu kardeşlerimizle daha fazla etkileşim kurmayı başardık. Bizler için engelli olmak, engel değildir" dedi.



Görememenin engel olmadığını söyleyen Kaddur, "Bizler bu halimizle pes etmediğimiz sürece üniversite okuyabiliyoruz, spor yapabiliyoruz. Yeter ki mücadelemize devam edelim. Fakat bu mücadeleye tek başımıza yapamayız. Sizlerin destekleriyle bu mücadeleyi kazanabiliriz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur" diye konuştu.



Dostluğun kazandığı maçta her iki takıma çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AZEZ

Kaynak: İHA