Azez'de ekonomik hayat canlandı

Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde hayat her geçen gün normale dönerken, savaşın izlerinin silindiği kentte ekonomik hayat da canlanmaya başladı.

24 Ağustos 2016 yılında başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Azez şehrinde Türkiye'nin de katkılarıyla hayat şartları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Savaşın ardından istikrar kazanan bölgede tarım ve hayvancılığın yanı sıra ekonomik hayat da canlanmaya başladı. Özellikle son aylarda büyük bir hareketlilik yaşanan kent çarşısında insanlar rahatlıkla alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kurulan pazar yerleri ve çarşılarda eskisi gibi kalabalık görüntüler yer alıyor. İşlerin iyi olduğunu ve ekonominin eskiye oranla biraz daha canlandığını ifade eden esnaflar, fiyatların ise gittikçe düştüğünü belirtti. Kentin Türkiye sayesinde istikrara kavuştuğunu ifade eden esnaflar, kısa zamanda daha iyi şeyler olacağına inandıklarını söyledi. Türkiye'ye teşekkür eden esnaflar, tüm Suriye'de savaşın sona ermesini temenni etti. - AZEZ

Kaynak: İHA