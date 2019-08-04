Azez'de bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde bu sabah bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde, bu sabah bomba düzeneği yerleştirilmiş bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yerel kaynakların verdiği bilgilerde, sabah gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden kişinin sivil bir vatandaş olduğu açıklandı. İlk yardım ekipleri ve güvenlik güçleri patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilirken, yaralılar da tedavi amacıyla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı. - HALEP

Kaynak: İHA