Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Kaynak: DHA