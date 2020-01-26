Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü
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Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.

26.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:00
Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü 'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı."

(İHA)

Kaynak: İHA
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