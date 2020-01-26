Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.
26.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:00
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı."
(İHA)
Kaynak: İHA