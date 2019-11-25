Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi, 3 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.