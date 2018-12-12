Azez'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Azez'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralıSuriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti.

Azez'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Patlamanın olduğu alan

Yaralılar ve hasar gören yerler

Genel ve detay görüntüler 

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU - Kamera: KİLİS -DHA)

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