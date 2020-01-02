Azerin kimdir? Azerbaycanlı sanatçı Azerin hayatı ve biyografisi!
Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'in konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalar yapması sonrası Azerin'in kim olduğu merak edildi. Azerin kimdir? Azerbaycanlı şarkıcı Azerin hayatı ve biyografisi! İşte Azerin hakkında merak edilenler ve cevapları…
"Çırpınırdın Karadeniz" türküsü ile milyonların tanıdığı Azerin, konuk olduğu programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kısa sürede gündem olan ve sosyal medyanın da dikkatini çeken Azerin, vatandaşların merak konusu oldu. Peki Azerin kimdir? Azerbaycanlı şarkıcı Azerin hayatı ve biyografisi! İşte Azerin hakkında merak edilenler…
AZERİN KİMİDİR?
Azerin, Bakü'de doğup büyümüş, Azeri bir ses sanatçısıdır. Ailesinin söylediğine göre müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış, daha 5 yaşında iken Azerbaycan Devlet Radyo programında şarkı söylemeye davet edilmiş ve böylece müzik onun tüm ileri kaderini belirlemiştir. Küçük yaşlarda devlet büyüklerinin karşısında defalarca sahne tecrübesi kazanan Azerin, 1985'te Moskova'da, 1986'da Gürcistan'da katıldığı uluslararası şarkı yarışmalarında derece kazanmıştır. 1990 yılında Müzik Akademisine girmiştir. 1994'te Türkiye'ye gelen sanatçı, burada da müzik ve sahne eğitimine devam etmiştir. Azerin ilk albümünü Kazakistan'da katıldığı ve yine dereceye girdiği "Asyanın Sesi" yarışmasından sonra çıkarmıştır.
AZERİN ALBÜMLERİ
"Azerin 1" 2001
"Çırpınırdın Karadeniz" 2003
"Azerin 2" 2006
"Yüreklerde biriz" 2015
ÇIRPINIRDIN KARADENİZ SÖZLERİ
Çırpınırdın Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Çırpınırdın Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da (Karabağ) asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da
asacağız
Azerin