Azerin'den A Milli Takım'a destek şarkısı: Canım Türkiye'm

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün Roma'da oynanacak Türkiye-İtalya maçıyla başlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün Roma'da oynanacak Türkiye-İtalya maçıyla başlıyor. Ünlü şarkıcı Azerin, A Milli Takım için seslendirdiği 'Canım Türkiyem' şarkısını İHA'ya anlattı.

"Bizim çocuklara galibiyet diliyorum" diyen Azerin, "Biliyorsunuz EURO 2020 olacaktı geçen sene pandemiden dolayı bu seneye ertelendi. Geçen seneden böyle bir düşüncemiz vardı. Açıkçası ben Türkiye'mizle ilgili repertuarımda bir eser istiyordum. Bu eser de zaten bütün Türkiye'mize armağan olsun. Maç oynayacak Milli Takımımıza da bir desteği olsun diye böyle bir şey yaptık. "Canım Türkiye'm"i hem onlara, hem Türkiye'mize hem de Mehmetçiğimize armağan ediyorum. Düşünce 2020'de vardı bugünlere kısmet oldu" dedi.

Şarkı için önce yapımcı Gültekin Alihocagil ve söz yazarı Hanefi Söztutan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Azerin, "Bestekar benim kız kardeşim oldu. Bestesini o yaptı. Aranjörlüğünü Fatih Ihlamur yaptı. Böyle olunca Canım Türkiye'm çıktı. Bu eserler tam manada Milli Takımımıza destek oldu" açıklamalarında bulundu.

Azerin, Canım Türkiye'm şarkısına çok güzel yorumların geldiğini belirterek, "Biz ruhumuzla, sesimizle, sözümüzle, müziğimizle tam şekilde takımımızın yanındayız, onların yanındayız. Kazansalar da kazanmasalar da onlar bizim çocuklarımız. Canım Türkiye'm de Türkiye'mize bir armağanımızdır. Çok istiyordum ki çok şükür Allah'a benim repertuarımda da benim olacak bir şarkı oldu. Türkiye benim canımdır işte" diye konuştu.

A Milli Takım'ın ayın 16'sında ve 22'sinde Azerbaycan'da maç yapacağını aktaran Azerin, "Bir Azerbaycan Türkü olarak da onlar öz vatanlarında olacaklar. Ben de bir sanatçı olarak destek vermek istedim. Bütün Azerbaycan'ın kalbi milli takımımızla övünür" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı