Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı

Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden tır Zigana dağındaki virajda yan yattı.

Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden tır Zigana dağındaki virajda yan yattı. Kazada tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zigana tünelini aşarak Gümüşhane istikametine ilerleyen Ruslan Hüseynov (42) yönetimindeki 99 HJ 270 Azerbaycan plakalı tır Zigana dağında virajı alamayarak yan yattı.

Kazada tırın altında kalan Azeri sürücü Hüseynov görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla vatandaşlar ve olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Hüseynov burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesine oradan da Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, atık tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradı
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, atık tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 15:25:58. #1.15#

title