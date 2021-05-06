Azeri sunucudan boşanma kararı alan Billi Gates'e şok sözler: Koyabilse avradına çip koyar

27 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Bill Gates, özel hayatıyla dünya gündemine oturdu. Azeri spiker, programında tüm insanlara çip takmak için salgını başlattığı yönündeki iddiayla gündeme gelen Gates için "Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

65 yaşındaki ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Gates'in boşanma kararı dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve haber programlarına konu oldu.

"KOYABİLSE AVRADINA ÇİP KOYAR"

Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından ortaya atılan bir iddiada "Koronavirüs salgının tüm insanlara çip takmak için Microsoft'un sahibi Bill Gates çıkardı" denildi. Salgının başlarında hızla yayılan iddia Gates çiftinin ayrılık kararı almasıyla yeniden gündeme geldi. Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında ekranlara gelen Güne Doğru programında, Bill Gates ve Melinda Gates'in ayrılığıyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Programın kadın sunucusu "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullandı.