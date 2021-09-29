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Azeri sunucu Medine Abdullayeva Bakü'de Mehmet Yalçınkaya'yı ağırladı

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Azeri sunucu Medine Abdullayeva Bakü'de Mehmet Yalçınkaya'yı ağırladı

Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Medine Abdullayeva, Türkiye'de Master Chef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı ülkesinde ağırladı.

Fenomen yarışma programı "Master Chef" Türkiye'de 4 sezon jürilik yapan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, özel restoranlardan birinin açılışına katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

MTV Azerbaycan'ın güzel sunucusu Medine Abdullayeva, Master Chef ekibiyle birlikte akşam yemeğine Mehmet Yalçınkaya'yı davet ederek, "Bugün iki kardeş ülke arasındaki dostluk böyle olmalı" dedi.

Şef Mehmet Yalçınkaya da sosyal medya hesabından MTV sunucusu Medine Abdullayeva ve yardımcısı Farida Jabarova ile çekildiği fotoğraf ile birlikte "MTV sunucusu Medine Abdullayeva ve Farida Jabarova bizi ağırladı. Teşekkür ederim" ifadelerini paylaştı.

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Haber: Azeri sunucu Medine Abdullayeva Bakü'de Mehmet Yalçınkaya'yı ağırladı - Haberler Magazin
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