Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi
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Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

17.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:58
Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

Azerbaycan'da yayın yapan MTV kanalı sunucusu Medina Abdullayeva, Diamond of Turkey En İyi Sunucu ödülüne layık görüldü.

Diamond of Turkey ödül gecesi, önceki gün Elite World otelinde gerçekleşti. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu'nun yaptığı törene, Cengiz Kurtoğlu, Burak Hakkı, Turgay Tanülkü, Emel Müftüğlu, Selçuk Balcı, Bahadır Tatlıöz, Tuğçe Kandemir ve Burak Yeter gibi isimler katıldı.

Emel Müftüoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Selçuk Balcı, Bahadır Tatlıöz ve Tuğçe Kandemir'in şarkılarıyla renk kattığı gecede; güzelliği ile ödül törenine damga vuran Medina Abdullayeva yılın en iyi sunucusu ödülünü aldı.

Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

'En İyi Sunucu Ödülünü' alan ünlü azeri sunucu Medina Abdullayeva gazetecilerle sohbet ederken bir hayli mutlu olduğu görüldü. Türkiye'ye hayranlığını her fırsatta dile getiren güzel sunucunun samimi tavırları herkesi kendine hayran bıraktı.

Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi
Medina Abdullayeva
Azeri sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi
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