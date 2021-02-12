Azeri sunucu Medina Abdullayeva Türk mutfağını öve öve bitiremedi
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Azeri sunucu Medina Abdullayeva Türk mutfağını öve öve bitiremedi

12.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:15
Azeri sunucu Medina Abdullayeva Türk mutfağını öve öve bitiremedi

Türk mutfağına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Azeri sunucu Medina Abdullayeva, Türkiye'yi her ziyaret ettiğinde özellikle balık yediğini söyledi.

Azerbaycan'da yayın yapan MTV kanalı sunucusu Medina Abdullayeva, Türk mutfağına olan hayranlığını anlattı. İstanbul'da özellikle ünlü kebapçıları ziyaret ettiğini dile getiren ünlü sunucu, Türk mutfağındaki lezzeti dünyanın hiçbir yerinde bulamadığını anlattı.

BİRÇOK ARKADAŞINI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Yemekten konu açıldığında çevresindeki herkese Türkiye'de tattığı yemekleri anlattığını söyleyen Abdullayeva, birçok arkadaşını da Türkiye'de beğendiği lezzetleri tatmaya getirdiğini söyledi.

Azeri sunucu Medina Abdullayeva Türk mutfağını öve öve bitiremedi
Azeri sunucu Medina Abdullayeva Türk mutfağını öve öve bitiremedi
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