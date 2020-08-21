AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SALİFOV'UN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'daki otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov ile şoförü Amır Hamidli, sevk ededildikleri Serik Adliyesi'nde tutuklandı.

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'daki otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov ile şoförü Amır Hamidli, sevk ededildikleri Serik Adliyesi'nde tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden Khayn Zeyralov'u 'kasten öldürme suçundan', Amır Hamidli'yi de suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA (DHA)

Kaynak: DHA