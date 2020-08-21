Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede (3) TUTUKLANDILARAzeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'daki otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov ile şoförü Amır Hamidli, sevk ededildikleri Serik Adliyesi'nde tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'daki otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov ile şoförü Amır Hamidli, sevk ededildikleri Serik Adliyesi'nde tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden Khayn Zeyralov'u 'kasten öldürme suçundan', Amır Hamidli'yi de suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

Kaynak: DHA