Azeri sevgilisini öldüren zanlı: Elindeki görüntülerle tehdit etti TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41), 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın(47), tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41), 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın(47), tutuklandı. Taşkın, Seferova'nın kendisini elindeki görüntülerle tehdit ettiğini söyledi.

Olay, önceki gün Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi.Oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan Azeri Günay Seferova, evine gelen erkek arkadaşı Tarık Taşkın ile tartıştı. Tartışma sırasında Taşkın, yanında getirdiği bıçakla Seferova'yı boynu ile vücudunun çeşitli yerlerinden 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çocukların evde bulunmadığı sırada yaşanan cinayetin ardından Tarık Taşkın polis merkezine giderek, teslim oldu.Taşkın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda eve giden polis burada Günay Seferova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis kadının vücudunda 40 bıçak darbesi olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Taşkın'ın, "Beni sürekli olarak 'elimde görüntülerin var, ailene vereceğim' diyerek tehdit ediyordu. 'Sen bana yetmiyorsun' diyerek sürekli birlikte olmak istiyordu. Artık bunalmıştım ve bunun üzerine yine eve gittim ve tartışmaya başladık. Sonra bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA