Azeri sevgilisini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Azerbaycan, Çorlu, Güncel

Azeri sevgilisini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Günay Seferova (42), sevgilisi Tarık T. (48) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

11.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:47
Azeri sevgilisini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Günay Seferova (42), sevgilisi Tarık T. (48) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 

Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde, oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan Azeri Günay Seferova, evine gelen erkek arkadaşı Tarık T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Tarık T., yanında getirdiği bıçakla Seferova'yı boynu ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 8 bıçak darbesi alan Seferova, olay yerinde hayatını kaybetti. Tarık T. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.  

Katil zanlısının verdiği bilgi üzerine eve gelen polis ekipleri, Günay Seferova'nın cansız bedenini buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Seferova'nın cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet sırasında Seferova'nın iki çocuğunun okulda olduğu öğrenilirken, evde bulunan 2 köpek ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü.Gözaltına alınan Tarık T.'nin sorgusu sürüyor.

 


Kaynak: DHA

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