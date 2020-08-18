Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi Azeri şarkıcı Nurlan Ordubadlı'nın geçtiğimiz yıl çıkardığı Qemli Qemli adlı şarkı Azerbaycan'da en çok izlenen şarkılar arasına girdi.

Azeri şarkıcı Nurlan Ordubadlı'nın geçtiğimiz yıl çıkardığı Qemli Qemli adlı şarkı Azerbaycan'da en çok izlenen şarkılar arasına girdi. İstanbul'da yaşayan Türklerin de şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Ordubadlı "Biz iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye'de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1986 yılında Azerbaycan'ın Nahcivan şehrinde doğan şarkıcı geçtiğimiz yıl çıkardığı albümündeki Qemli Qemli adlı şarkı ile bir anda tanındı. Sözlerini Asad Ordubadli'nin yazdığı şarkının klibini Tural Miraliyev yönetti. Klibin video paylaşım platformu Youtube'a yüklenmesinin ardından kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenmesi, şarkıcı Nurlan Ordubadlı'yı ülkesinde de popüler hale getirmiş. Qemli Qemli klibinin sosyal medyada da hit olmasının ardından birçok ünlü organizasyona da davet edilen Ordubadli, video analizlerini kontrol ettiğinde klibini izleyenlerinin büyük bir bölümünün Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'dan olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyememiş. Youtube üzerinden şu ana kadar 44 şarkısını aboneleri ile paylaşan şarkıcının toplamda 18 milyondan fazla izlendiği görülüyor.

Klibini en fazla izleyenlerin Türkler olduğunu öğrendikten sonra Nurlan Ordubadlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti. Ordubadlı "Qemli Qemli klibini en fazla izleyenlerin İstanbul'daki Türk kardeşlerim olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ve mutlu oldum. Kendi ülkem Azerbaycan'dan daha fazla İstanbullular klibimi izlemiş. Türklerle Azeriler olarak iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye'de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı. Önümüzdeki aylarda çıkaracağım eserlerin de Türkiye'de yankı bulacağını düşünüyorum. Korona virüs salgınının ortadan kalkmasının ardından Türk kardeşlerimi Azerbaycan'a tatil yapmaya ve ülkemizi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA