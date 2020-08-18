Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi

Azeri şarkıcı Nurlan Ordubadlı'nın geçtiğimiz yıl çıkardığı Qemli Qemli adlı şarkı Azerbaycan'da en çok izlenen şarkılar arasına girdi.

Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi
18.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:37

Azeri şarkıcı Nurlan Ordubadlı'nın geçtiğimiz yıl çıkardığı Qemli Qemli adlı şarkı Azerbaycan'da en çok izlenen şarkılar arasına girdi. İstanbul'da yaşayan Türklerin de şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Ordubadlı "Biz iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye'de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1986 yılında Azerbaycan'ın Nahcivan şehrinde doğan şarkıcı geçtiğimiz yıl çıkardığı albümündeki Qemli Qemli adlı şarkı ile bir anda tanındı. Sözlerini Asad Ordubadli'nin yazdığı şarkının klibini Tural Miraliyev yönetti. Klibin video paylaşım platformu Youtube'a yüklenmesinin ardından kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenmesi, şarkıcı Nurlan Ordubadlı'yı ülkesinde de popüler hale getirmiş. Qemli Qemli klibinin sosyal medyada da hit olmasının ardından birçok ünlü organizasyona da davet edilen Ordubadli, video analizlerini kontrol ettiğinde klibini izleyenlerinin büyük bir bölümünün Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'dan olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyememiş. Youtube üzerinden şu ana kadar 44 şarkısını aboneleri ile paylaşan şarkıcının toplamda 18 milyondan fazla izlendiği görülüyor.

Klibini en fazla izleyenlerin Türkler olduğunu öğrendikten sonra Nurlan Ordubadlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti. Ordubadlı "Qemli Qemli klibini en fazla izleyenlerin İstanbul'daki Türk kardeşlerim olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ve mutlu oldum. Kendi ülkem Azerbaycan'dan daha fazla İstanbullular klibimi izlemiş. Türklerle Azeriler olarak iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye'de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı. Önümüzdeki aylarda çıkaracağım eserlerin de Türkiye'de yankı bulacağını düşünüyorum. Korona virüs salgınının ortadan kalkmasının ardından Türk kardeşlerimi Azerbaycan'a tatil yapmaya ve ülkemizi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi 3. Sayfa
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Dünya
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Can Bartu Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:40:37. #1.14#
title