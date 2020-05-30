Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul Fethi'ni kutladı
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Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul Fethi'ni kutladı

Rusya'da yaşayan ünlü Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul'un fethinin 567. yılını ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının 102. yılını yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul Fethi'ni kutladı
30.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:50

Rusya'da yaşayan ünlü Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul'un fethinin 567. yılını ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının 102. yılını yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Rusya'da yaşayan ünlü Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul'un fethini ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının 102. yılını kutladı. Rusya'nın en çok izlenen komedyenlerinden birisi olan ve sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçisi bulunan Mayer, yaptığı paylaşımla iki devlet, tek millet mesajı verdi ve Türkiye'ye selam gönderdi. İstanbul'un fethini kutlayan Mayer, "Eğer korona virüs olmasaydı, fetih kutlamaları için İstanbul'a gelecektim. İstanbul'un fethi ve Azerbaycan'ın 102. yılı kutlu olsun. İki devlet tek millet" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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