Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

06.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:12

Bakırköy'deki ofisinde Azeri iş adamı Etimad İsmayılov'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Damirov, maktulü öldürme gibi bir niyeti olmadığını savundu.



Bakırköy Florya'da 19 Eylül 2018'de eski Azerbaycan Adalet Partisi'nde uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan iş adamı Etimad İsmayilov, (49) ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin eski Azerbaycan Emniyet Genel Müdürü Gozal Damirov (63) tarafından işlendiği tespit edilmişti. Cinayete ilişkin Damirov ve şoförünün yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca maktulün babası eski Azerbaycan Adalet Bakanı İlyas İsmayılov ve taraf avukatları da katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Karina Suleymanova maktul Etimad Ismayılov'un ofisinde çalıştığını söyleyerek olay günü akşam saatlerinde ofisten çıkmak için hazırlık yaptığını aktardı. Suleymanova "3 el silah sesi duydum. Sanık Gozal'ı gördüm. Maktul ile olaydan 2 yıl önce, sanık ile ise maktul ile tanışmamdan 1 ay sonra tanıştım. Maktul ile sanık arasında iş ilişkisine dayanan bir ortaklık vardı. Aralarında bariz bir tartışma görmedim" dedi.



Sanık Gozal Damirov ise emniyet genel müdürlüğü ve iç işleri istihbarat başkanlığı yaptığını söyleyerek "Ben istesem maktulü başka zaman başka kişiler tarafından öldürtebilirdim. Öldürme niyetim yoktu" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına hükmederken, Damirov'un şoförü diğer sanık Barış Aslan hakkındaki imza adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkma yasağının devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Gozal Damirov'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Damirov'un 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.



Damirov'un şoförü Barış Aslan'ın ise 'suça yardım' suçundan 20, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA