Azeri gasp şüphelisi tutuklandı

Maske takarak ve kendisine polis süsü vererek iki ayrı gasp olayına karışan Rüyal A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Rüyal A. (1994) 12 Mayıs günü saç ektirmek için Türkiye'ye gelen hemşehrisi Azeri turistle Halkalı Merkez Mahallesi'nde tanıştı.

Kendisine yardımcı olacağını söylediği turisti misafir etmek için evine götüren Rüyal A, gece yarısı dışarı çıkıp maskeli şekilde tekrar dairesine dönerek Azeri turisti gasp etti. Maskeli soyguncu Rüyal A, Azeri turistin 2 bin 100 dolar, 20 bin ruble ve cep telefonuna bıçak zoruyla el koydu.

Yaklaşık bir ay sonra, 10 Haziran günü ise, gasp şüphelisi Rüyal A, bu kez de 2 İranlı'yı evlerinde gasp etmek için yanına bir suç ortağı buldu. Halkalı Merkez Mahallesi Derya Sokak'a giden iki zanlı, kendilerini polis olarak tanıtarak daireye girdi. Darp ve silah zoruyla 4 cep telefonu ve 200 İran Riyali gasp eden iki zanlı ortadan kayboldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri iki zanlıyı tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

İki gasp olayına karışan Rüyal A, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis diğer zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA