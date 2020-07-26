Azeri doktor: Türkiye'deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor ekibince görüntüledi.

ekibince görüntüledi. Birçok konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de iki ülke işbirliğine vurgu yapan hastane yetkilileri Azerbaycan 'ın Covid-19 ile mücadelesini aktardı. Azerbaycan'a pandemi süresince destek olmak üzere İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen Azerbaycanlı Dr. Nesiman Alili Azerbaycan ile Türkiye her daim birçok noktada olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği yapıyor. Türkiye'deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya ve etkisi göstermeye devam ediyor. Birçok ülke gibi Azerbaycan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Başkent Bakü'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yeni Klinika'daki sağlık görevlilerinin çalışmaları DHA ekibince görüntüledi. Salgınla mücadelede 575 yatak kapasiteli 'Covid-19 tedavi servisleri' oluşturulan hastanede, yetişkin ve çocuklar olmak üzere 70 yoğun bakım yatağı hizmet veriyor. Salgınla en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları, hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor.

"ŞİKAYETLER HAFİFKEN, BİR ANDA AĞIRLAŞTI"DHA'ya konuşan Yeni Klinika Hastanesi pandemiyle mücadele ekibinde yer alan Dr. Dilman Ahmedov, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Azerbaycan'ın mücadelesini bu sözlerle anlattı: "Biz Azerbaycan devleti olarak koronavirüs ile mücadeleye Şubat ayında başladık. Bu pandemi hastanesinde klinik olarak mart ayının sonlarında başladık. Eskiden hasta oranı düşüktü. Şikayetleri hafif hasta geliyordu. Ancak sonradan virüsü daha ağır geçiren hastalarımızın oranı arttı. Hasta sayımız çoğaldı. Karantina uygulamasına geçince hasta sayımız azaldı. Tedavi yöntemimiz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) protokollerine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan antibiyotik ilaçlarını bizler de kullanıyoruz."DR. AHMEDOV: GELEN HASTALAR FARKLI BELİRTİ GÖSTERİYORSalgınla mücadele ekibinde yer alan Dr. Ahmedov, hastalığın belirtilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelen hastalarımızda belirtiler farklılık gösterdi. Yüksek ateşi olan da vardı. Ateşi olmayıp eklem ağrıları olan hastalarımız da vardı. Hastanın hastaneye ilk geldiğinde kan sulandırıcı, ateş düşürücü ilaçları kullanıyoruz. DSÖ protokolünde ne uygulanıyorsa, onu kullanıyoruz" diye konuştu.DR. ALİLİ: VAKA SAYISI ARTTI AMA TABURCU OLAN HASTA SAYIMIZ DA ARTIŞTAAzerbaycan'a pandemi süresince destek olmak üzere İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen Azerbaycanlı Dr. Nesiman Alili ise ülkedeki koronavirüs bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilen sağlık ekibinde yer alıyorum. Bizim geldiğimiz zamanlarda istatistikler az düzeydeydi. Virüsün etkisi bir anda yükselişe geçti. Günlük vaka sayıları 30-40'larda iken, bu oran üçlü rakamlara hatta 400-500'lere çıktı. Azerbaycan'da şu ana kadar 30 bin vaka kayıtlara geçti. 400 kadar ölüm var. Taburcu olan hasta sayımız yoğun bakımda olan hasta sayımızı geçmeye başladı. Tedbirleri elden bırakmayıp, bu şekilde zor günleri geçirmemiz lazım" dedi."TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNDE DE AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU""Türkiye sağlık alanında çok ileri bir ülke" diyen Dr. Alili, şöyle devam etti: "Türkiye pandemi dönemini iyi bir şekilde yönetiyor. Azerbaycan ile Türkiye her daim birçok noktada olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği yapıyor. En basit örneği birkaç hafta önce Türkiye'den Azerbaycan'a büyük hacimde tıbbi yardım malzeme desteğinde bulundu. Sağlık personeli desteğinde de bulundu. Bunlardan bir tanesi de benim. Ben Türkiye'de görev yapan Azerbaycanlı bir doktorum. Türkiye'deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor. Türkiye'nin birçok alanda yaptığı destek gibi pandemi döneminde de Azerbaycan'a destek oldu."AZERBAYCAN'DA SON DURUMÜlke genelinde son 24 saatte 321 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 29 bin 633'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 408'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 22 bin 82 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 676 bin 252 korona virüs testi yapıldı, 535 kişi de iyileşerek taburcu edildi.- Çalışmaları

Kaynak: DHA